Stasera Sentieri Piacentini in Alta Val Trebbia, l’incontro con il serpente saettone

Questa sera alle 20.00 su Telelibertà torna l’atteso appuntamento con Sentieri Piacentini, il format ideato e condotto dall’escursionista e videomaker Roberto Salini che, ancora una volta, ci guiderà alla scoperta delle meraviglie naturali e storiche del territorio.

In questa nuova puntata, la quinta stagionale, il viaggio partirà da Casale di Cerignale per poi proseguire verso Cariseto, un luogo ricco di fascino grazie al suo antico castello e agli ampi pascoli che circondano il Monte delle Tane, immerso in uno scenario mozzafiato.

Ma la vera sorpresa dell’episodio sarà l’incontro ravvicinato con un ospite speciale: un magnifico esemplare di saettone, noto anche come colubro di Esculapio, uno dei serpenti più eleganti e affascinanti che popolano il nostro territorio. Un momento di grande impatto visivo ed emozionale.



Questo rettile, avvistato nei pressi di Cariseto, si distingue per il suo corpo lungo e affusolato, il movimento sinuoso e la colorazione dorata che lo rende particolarmente suggestivo alla vista. Attraverso riprese dettagliate e spiegazioni approfondite, verranno mostrate non solo il comportamento e le caratteristiche di questo abitante dei nostri boschi, ma anche l’importanza di rispettare e proteggere la biodiversità che ci circonda nella quotidianità. Un’opportunità imperdibile per scoprire, attraverso immagini e racconti coinvolgenti, le storie e i segreti che la natura e la storia del nostro territorio custodiscono.