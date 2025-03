Dall’oratorio Santa Maria di Travo a Isola Serafini: visite per le Giornate del Fai

Ci sono anche quattro luoghi piacentini nell’elenco dei patrimoni visitabili in occasione della trentatreesima edizione delle Giornate del Fai, che si svolgerà sabato 22 e domenica 23 marzo.

Si tratta di palazzo Ferrari Sacchini a Piacenza, palazzo Mandelli, sede della Banca d’Italia, le opere idrauliche di Isola Serafini, l’oratorio di Santa Maria a Travo.

Una grande festa all’insegna di arte, cultura e natura, quest’anno in una edizione speciale in occasione dei cinquanta anni dalla nascita del FAI – fondato nel 1975 -, che anche attraverso le Giornate di Primavera ribadisce la propria missione culturale: educare la collettività alla frequentazione e alla tutela del patrimonio storico, artistico e naturalistico del nostro Paese.

In tutta Italia sono 750 i luoghi in 400 città che saranno visitabili a contributo libero, grazie ai volontari di 350 delegazioni e Gruppi Fai attivi in tutte le regioni. Maggiori informazioni sul sito www.giornatefai.it