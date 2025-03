Natura e piante carnivore, questa sera su Telelibertà con “Sentieri Piacentini”

Nuovo appuntamento per gli amanti del trekking e delle bellezze del nostro territorio: questa sera, alle 20.20 su Telelibertà, torna una nuova emozionante puntata di “Sentieri Piacentini”, il format ideato e condotto dall’escursionista e videomaker Roberto Salini. In questa sesta puntata, il viaggio si snoderà lungo un itinerario affascinante, tra paesaggi incontaminati e scorci mozzafiato: partiremo dal Passo dell’Incisa per raggiungere la suggestiva Rocca della Scaletta, attraversando poi Pratomollo, dove incontreremo la misteriosa Pietra Borghese. Il percorso proseguirà fino al Passo della Spingarda, prima di fare ritorno al punto di partenza.

anche piante carnivore

Non mancheranno sorprese lungo il percorso: tra le particolarità di questa tappa, i telespettatori avranno l’opportunità di scoprire da vicino alcuni esemplari di piante carnivore della specie Pinguicola, una rarità botanica che rende questo itinerario ancora più affascinante. Questa pianta, dall’aspetto delicato ma dal comportamento predatorio, cresce in ambienti umidi e poco ospitali, adattandosi perfettamente alle condizioni estreme del territorio. Le sue foglie, dotate di una superficie vischiosa, intrappolano piccoli insetti, dai quali la pianta ricava le sostanze nutritive necessarie alla sua sopravvivenza. Un vero gioiello della flora locale, che spesso passa inosservato agli occhi dei meno esperti, ma che rappresenta una testimonianza straordinaria della biodiversità presente nei nostri paesaggi.