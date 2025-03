Germani reali, marzaiole, anatre: il fascino del lago Moo con i primi migratori

Anche se non siamo nella tundra scandinava, questo lago non ha nulla da invidiare a quelli più gettonati del nord Europa.

Il lago Moo, situato in alta val Nure nel territorio di Ferriere, ha un fascino tutto suo e, in questo inizio primavera, crea un’atmosfera particolare.

I torrenti, alimentati dalla pioggia e dallo scioglimento della neve, che scendono dai monti, ha alimentato di volume del Lago Moo e la piana, dipingendo un quadro naturale incredibilmente suggestivo. Il risveglio della primavera è davvero magico nel bosco che circonda il lago… è un inizio di colori che rende ancor più bello il paesaggio.

Questo ciclo naturale, con l’acqua che si muove dai monti al lago, mostra davvero la magia del paesaggio dell’Alta Val Nure.

Nella parte centrale del lago, circondato da canne palustri, osserviamo alcune specie di anatre. Ci sono i germani reali, che con il loro piumaggio caratteristico, portano un tocco di familiarità, mentre le marzaiole, eleganti anatre migratrici, aggiungono un senso di rinnovamento e movimento alla stagione. Vederle cominciare a popolare i probabili siti di nidificazione è un segno tangibile dell’arrivo della primavera, una testimonianza del ciclo della natura che riprende vita.