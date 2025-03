“Sentieri Piacentini”: in cammino tra le sorgenti del Ceno e le vette del Groppetto

Questa sera, sabato, 29 marzo, alle 20.20 su Telelibertà, torna un nuovo appuntamento con Sentieri Piacentini, il format dedicato alla scoperta delle bellezze naturalistiche del nostro territorio, guidato dall’escursionista e videomaker piacentino Roberto Salini. Attraverso il suo sguardo esperto, il programma accompagna gli spettatori in un viaggio emozionante tra cammini, valli e cime che raccontano la storia e l’anima della provincia piacentina.

gli argomenti della puntata

Nel settimo episodio, l’itinerario porterà alla scoperta delle sorgenti del Ceno, un luogo di straordinaria bellezza dove l’acqua sgorga pura e incontaminata, immersa in un paesaggio selvaggio e suggestivo. Da qui avrà inizio un’escursione affascinante che condurrà il pubblico alla conquista di due cime imponenti e ricche di fascino: il Monte Groppetto e il Monte Groppo. Il percorso ci condurrà attraverso paesaggi mozzafiato, boschi incontaminati e sentieri panoramici, fino a raggiungere due grotte misteriose e ricche di suggestioni: la Grotta del Vento Freddo e la Grotta del Groppetto. Ma le sorprese, come ci ha abituato Salini, non finiscono qui. Durante l’esplorazione sotterranea, faremo un incontro davvero speciale con una creatura tanto rara quanto affascinante: il Geotritone di Strinati, un piccolo anfibio dalla caratteristica pigmentazione dorata, perfettamente adattato alla vita nelle grotte, appartenente alla famiglia dei Pletodontidi. Un vero gioiello della biodiversità locale, che renderà questa avventura ancora più unica e indimenticabile.

Preparatevi a vivere un nuovo abbraccio tra natura, geologia e fauna selvatica, in compagnia di Roberto Salini e delle sue spettacolari riprese, capaci di trasportarci nel cuore di paesaggi straordinari e in punti d’osservazione sempre inusuali.

