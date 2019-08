“Questo governo non ha senso”. Fratelli d’Italia invita a scendere in piazza

Affidato l’incarico a Giuseppe Conte di formare il nuovo Governo, Fratelli d’Italia, come promesso, è partita subito a chiedere agli italiani di scendere in piazza a manifestare, dove la sezione locale del partito ha annunciato che la prima occasione per manifestare sarà la Festa del Tricolore a Pecorara, prevista per sabato 31 agosto. Poi la manifestazione a Roma in piazza Montecitorio prevista per il giorno della fiducia al governo.

