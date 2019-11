Folla di militanti a Ziano per il leader della Lega Matteo Salvini

Il leader della Lega Matteo Salvini ha partecipato ieri sera alla Festa nazionale della zucca a Ziano acclamato da centinaia di persone che hanno assistito al suo comizio in compagnia di Lucia Borgonzoni, candidata leghista alle regionali e dai rappresentanti piacentini del Carroccio. Salvini, ottimista sull’esito delle elezioni in Emilia Romagna (“Sarà una vittoria storica. Cancelleremo la sinistra prima in Regione e poi in Italia”), ha criticato le tasse del governo e ridicolizzato il PD e il movimento 5 stelle.

