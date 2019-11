Tassa rifiuti, lieve aumento: 231 euro per 100 metri quadrati

Presentato in Provincia il report sulla tassa sui rifiuti (la Tari) che Cisl Parma-Piacenza ho condotto per quanto riguarda le due province. Negli ultimi cinque anni la tassa ha avuto un incremento dello 0,29% nella nostra provincia, dato non drammatico, ma comunque negativo. Secondo il sindacato si può fare meglio: “Si tratta comunque di un incremento, con buone pratiche si potrebbe invertire questa tendenza”.

La media provinciale della Tari è di 230,92 euro ogni 100 metri quadrati, la quota più alta la tocca il Comune di Gazzola con 295,66, la più bassa Podenzano con 144,17. Il Comune di Piacenza si assesta sui 273,94, con la raccolta differenziata che arriva al 63,4 %, al di sotto della media provinciale sul 66,2 %.

