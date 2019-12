Al lavoro con mamma e papà per festeggiare assieme il Natale

I dipendenti e i pensionati del Gruppo Bolzoni si sono ritrovati nello stabilimento a Gariga di Podenzano per ritagliarsi un momento di gioia e tranquillità in mezzo alla frenesia lavorativa di ogni giorno. Un invito particolare è stato rivolto alle famiglie: il capannone di recente acquisizione in via 1° Maggio, infatti, ha accolto tutti gli invitati con un mega-buffet, animazioni, truccabimbi e giochi per i più piccoli. Tra palloncini colorati e ghirlande, così, i bambini sono entrati sul posto di lavoro dei loro genitori in maniera allegra e divertente. L’idea è stata proposta dai vertici della ditta per il secondo anno consecutivo, con l’obiettivo di coltivare il senso di comunità aziendale e brindare insieme ai propri operai e funzionari amministrativi in vista del Natale. “Abbiamo ospitato con felicità i figli dei nostri lavoratori – spiega Roberto Scotti, amministratore delegato del Gruppo Bolzoni -. Inoltre, abbiamo consegnato i regali di Natale a circa trenta dipendenti in pensione. Questa iniziativa, in un certo senso, ha cercato di stabilire l’importanza di prendersi cura dei dipendenti anzitutto come persone, un percorso fondamentale per aumentare la coesione e crescere dal punto di vista aziendale”.

