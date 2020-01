Oggi si sceglie il presidente della Regione: 228mila piacentini chiamati al voto

Scatta dalle 7.00 alle 23.00 la chiamata al voto per la scelta del nuovo governatore della Regione Emilia Romagna. Sette i candidati a presidente, che secondo l’ordine di comparizione sulla scheda elettorale sono:

Marta Collot, nata a Vittorio Veneto (Tv) il 7/7/1993 (nel piacentino non ha liste a sostegno);

Lucia Borgonzoni, nata a Bologna il 18/9/1976, sostenuta da cinque liste del centrodestra (Forza Italia, Giovani per l’Ambiente, Lega, Fratelli d’Italia, lista civica Borgonzoni Presidente);

Simone Benini , nato a Cesenatico (Fc) il 2/11/1970, (Movimento Cinque Stelle);

Laura Bergamini, nata a Parma il 14/5/1960, (nel piacentino non ha liste a sostegno);

Stefano Bonaccini, il governatore uscente, nato a Modena l’1/1/1967, sostenuto da sei di centrosinistra (Volt Emilia-Romagna, Europa Verde, Pd, la lista civica Bonaccini Presidente, +Europa (che raccoglie anche Pri e Psi), Emilia-Romagna Coraggiosa);

Domenico Battaglia, nato a Palermo il 10/7/1973, (Movimento 3V-Vaccini Vogliamo Verità);

Stefano Lugli, nato a San Giovanni in Persiceto (Bo) l’11/10/1974, (L’Altra Emilia-Romagna).

ELETTORI – Gli elettori regionali chiamati alle urne sono oltre 3,5 milioni di elettori: 1.704.295 sono uomini e 1.804.037 le donne. Nel Piacentino gli elettori totali sono 228.054 ripartiti in 303 sezioni (107 nella sola Piacenza): 111.046 uomini e 117.008 donne.

SPOGLIO – Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. Potere seguirlo in diretta su Telelibertà in diretta dalle 23 di domenica. Dalle 7.30 di lunedì edizione straordinaria del Tgl con tutti i risultati e i commenti.