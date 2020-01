Record di voti per Rancan, entra in consiglio con Stragliati e Tagliaferri. Eletta Tarasconi, spera Molinari

Le elezioni Regionali a Piacenza e provincia hanno fatto registrare un record di preferenze per Matteo Rancan della Lega, risultato il più votato in assoluto con 9.272 voti, seguito, nello stesso partito, da Valentina Stragliati con 3.984 preferenze e da Stefano Cavalli con 3.273.

Nel Partito democratico, trionfa Katia Tarasconi con 6.117 preferenze personali, seguita da Gianluigi Molinari con 5.198. In Fratelli d’Italia exploit di Giancarlo Tagliaferri con 3.661 che supera Fabio Callori, fermo a 1.895 e Gloria Zanardi, 1.740. Massimo Castelli di “Emilia Romagna Coraggiosa Ecologista” incassa 2.878 preferenze. Roberto Pasquali, sindaco di Bobbio, ex Lega oggi in forze a “Bonaccini Presidente” si è fermato a 887.

In Forza Italia guadagna la prima posizione Marcello Minari con 306 preferenze. Per “Progetto Emilia- Romagna Rete Civica Borgonzoni” Angelo Cardis ha portato a casa 190 preferenze.

A questo punto sembra certo l’ingresso in consiglio regionale di Matteo Rancan, Valentina Stragliati e Giancarlo Tagliaferri. Katia Tarasconi entra nella squadra di Bonaccini. Stessa speranza condivisa dal collega di partito Gian Luigi Molinari.

Lega

RANCAN MATTEO 9.272

STRAGLIATI VALENTINA 3.984

CAVALLI STEFANO 3.273

CAPPUCCIATI LORELLA DETTA LOLLY 1.290

Fratelli d’Italia

TAGLIAFERRI GIANCARLO 3.661

CALLORI FABIO 1.895

ZANARDI GLORIA 1.740

CAMPOPIANO PAOLA 590

Forza Italia

MINARI MARCELLO 306

ZILLI MARIA ROSA 276

BERSANI LEONARDO 167

TRAVERSONE SIMONA 164

Progetto Emilia-Romagna rete civica Borgonzoni

CARDIS ANGELO 190

CAPPUCCIATI MARCELLO 115

MASTROMAURO SIMONETTA 87

SILVA NOEMI 12

Giovani per l’ambiente

MAGGI ALESSANDRO 21

DELL’AVERSANO CATHERINE 7

ELEUTERI FILIPPO 7

BOSELLI CAMILLA 6

Pd

TARASCONI KATIA 6.117

MOLINARI GIAN LUIGI 5.198

SCAGNELLI BENEDETTA 1.799

BIASINI GIUSEPPE 783

Emilia-Romagna Coraggiosa Ecologista

CASTELLI MASSIMO 2.878

GROPPELLI SERENA 625

CORSO BENEDETTA 426

PASTORELLI FRANCO 241

Bonaccini Presidente

PASQUALI ROBERTO 887

PAGANI CATERINA 317

TORRETTA LUCIA 283

PERRUCCI STEFANO 216

Europa Verde

OTTOLINI ENRICO 102

CORRADI FLAVIA 42

PORTESANI MARIATERESA 32

PELLEGRINI ANDREA 21

+Europa – PSI – PRI

ARCELLI FONTANA MARCO 145

MIGLIOLI MARTA 130

CIARDELLI LUCA 37

GALAVERNA MONICA 12

Volt Emilia-Romagna

LEVATI ALESSANDRO 30

LATTUCA CRISTINA 15

IPPOLITO GIORGIO 5

VIGNETTI ARIANNA 2

Movimento Cinque Stelle

RAI GIUSEPPE 231

BOERI MATTEO 190

BARILE ROSALBA 93

DE’ PANTZ ELENA 65

Movimento 3v Vaccini Vogliamo Verita’

BRICCHI DANIELE 36

BOCCHI ALESSANDRA 22

IANNUZZI VITO 4

PANARO ALESSANDRA –

L’Altra Emilia Romagna

CESENA MAURA 48

TAMBORLANI MARCO 38

TAGLIAFERRI ANDREA 32

LABBE MARGHERITA MADDALENA 16