In arrivo ai Comuni 17 milioni di euro di anticipi sulle quote Imu

Quasi 17 milioni di euro sono in arrivo per il Piacentino, come stabilito nel decreto della presidenza del consiglio dei ministri. A ciascun Comune sarà erogata una quota del Fondo di solidarietà 2020 (che viene dunque anticipato, di fatto, di un paio di mesi), in due rate, da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre, di cui la prima pari al 66 per cento. Alla città di Piacenza andranno 5.724.304 a Piacenza. I fordi agli altro comuni saranno così ripartiti: per Agazzano, 163.897 euro; per Alseno, 294.107; per Alta Val Tidone 246.112 ; a Besenzone 84.253; a Bettola 230.969; a Bobbio 364.345; a Borgonovo 412.670; a Cadeo 321.837; a Calendasco 129.945; a Caorso, 291.194; a Carpaneto 425.054; a Castellarquato 334.747; a Castelsangiovanni 669.738; a Castelvetro 321.109; a Cerignale 18.584, a Coli 79.396; a Corte Brugnatella 48.074; a Cortemaggiore 238.221; a Farini 137.371; a Ferriere 186.579; a Fiorenzuola 805.680; a Gazzola 229.010; a Gossolengo 224.011; a Gragnano 264.379; a Gropparello 172.740; a Lugagnano 231.409; a Monticelli 290.919; a Morfasso 97.350; a Ottone 81.258; a Pianello 162.606; a Piozzano 43.803; a Podenzano 462.630; a Pontedellolio 286.219; a Pontenure 298.920; a Rivergaro 537.580; a Rottofreno 468.630; a San Giorgio 260.565; a San Pietro 73.703; a Sarmato 151.146; a Travo 257.307; a Vernasca 119.664; a Vigolzone 245.652, a Villanova 136.072; a Zerba 26.562; a Ziano 128.666.

Buoni spesa

Oltre all’anticipo del Fondo di solidarietà comunale, che di fatto anticipa una quota dell’imposta municipale (Imu) di spettanza dei Comuni, con un’ordinanza di protezione civile saranno assegnati anche 400 milioni destinati a chi non ha risorse sufficienti per fare la spesa a causa delle drastiche riduzioni al reddito legate all’epidemia. Secondo l’Anci servirebbe però su questo capitolo almeno il doppio.

Di fatto saranno i sindaci – in teoria già dalla prossima settimana, secondo il premier Conte – a distribuire i buoni spesa, tenendo conto dell’indicazione del decreto di non erogare l’aiuto a chi può già

contare su entrate certe, come la pensione, la cassa integrazione, il reddito di cittadinanza.