Lavoro femminile in crescita, nel 2019 impegnate duemila donne in più

Mentre l’economia e il mercato del lavoro stanno vivendo grandi difficoltà connesse con l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, i dati relativi al mondo del lavoro nel 2019 delineano una situazione che per quell’anno era ancora positiva ed evidenzia il contributo dato dall’occupazione femminile.

[email protected] Economia Lavoro e Società ha presenta un’anteprima dei principali risultati relativi al mercato del lavoro provinciale nel 2019 diffusi recentemente dall’Istat.

In provincia di Piacenza, in base agli ultimi dati della rilevazione campionaria sulle forze di lavoro pubblicata a marzo, nella media del 2019 gli occupati sono stati 129.000, in aumento di mille unità rispetto all’anno precedente; la variazione positiva registrata è andata però a vantaggio della sola componente femminile (+2.000 unità), dal momento che quella maschile si riduce (-1.000).

Piacenza continua quindi ad appartenere all’area del Paese con i maggiori tassi di occupazione e con i minori tassi di disoccupazione. Si deve peraltro precisare che – con riferimento in particolare al tasso di occupazione riferito alla classe di età da 20 a 64 anni – il dato della nostra provincia (74,6%) risulta già sostanzialmente in linea con l’obiettivo di Europa 2020 e che fissa tale indice al 75% per tutti gli stati membri.

Per quanto riguarda il confronto con le province limitrofe, nel tasso di occupazione la provincia di Piacenza presenta valori migliori di quelli di Parma, Cremona, Lodi e Pavia, nonchè allineati (seppur verso il basso) a quelli di Milano. Nel caso del tasso maschile il dato di Piacenza è addirittura superiore a quello di tutti gli altri contesti di riferimento. Relativamente al tasso di disoccupazione infine fanno meglio di noi solo Parma e Cremona; ma osservando in particolare la componente femminile, è

la nostra provincia, insieme a quella di Parma, che presenta il valore più basso, superando tutte le altre province lombarde.

Indagine lavoro 2019