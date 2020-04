La Bonifica unisce l’Italia: il video del Consorzio inno alla natura e al Tricolore

La natura e la produzione agricola vanno avanti, malgrado tutto. Lo stesso deve fare il Consorzio di Bonifica per garantire la disponibilità di acqua necessaria.

Non solo per le colture: salvaguardia dell’ambiente, difesa della pianura e della montagna dalle alluvioni, controllo di dighe e impianti idrici sono tutti aspetti di cui l’ente, ogni giorno, si fa carico.

In questo video, il Consorzio percorrere idealmente la sua opera quotidiana e lancia un messaggio finale di unità in chiave tricolore.

