Terrepadane rafforza il legame con il leader mondiale dei concimi liquidi

Il responsabile economico dell’ ambasciata dello Stato d’Israele in Italia Jonathan Adar, accompagnato dai vertici della ditta israeliana Haifa Chemical, partner storico di Terrepadane nel settore dei fertilizzanti e fornitore delle materie prime utilizzate per la produzione dei concimi liquidi e fogliari, ha fatto visita allo stabilimento Multiliquid di Fiorenzuola, per consolidare un rapporto che dura da tempo.

“Questa visita vuole sottolineare l’importanza, per l’ambasciata Israeliana, del valore delle realtà imprenditoriali come Terrepadane che permettono il trasferimento di loro tecniche innovative per lo sviluppo dell’agricoltura italiana” ha dichiarato il responsabile economico dell’ambasciata Jonathan Adar mentre il presidente di Terrepadane Marco Crotti ha sottolineato come: “Questo sia un momento di celebrazione di un rapporto che concretamente ha portato alla creazione di un impianto di concimi liquidi essenziali per la produzione di pomodoro, eccellenza del nostro territorio”.