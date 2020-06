Emergenza Covid, 230mila euro per i commercianti a fondo perduto

Il Comune di Rottofreno ha ricevuto dal governo 755mila euro per fronteggiare l’emergenza Covid. Centomila saranno destinati al sociale, 250mila al commercio, 190mila per la riduzione della Tari alle attività che sono state costrette a chiudere per il lockdown, 200mila restano come riserva.

Se n’è parlato nell’ultimo consiglio comunale, convocato per discutere esclusivamente sulla situazione del territorio dopo l’emergenza sanitaria.

Per quanto riguarda gli aiuti alle attività produttive, c’è l’intenzione di utilizzare 250mila euro per due provvedimenti: contributi a fondo perduto a 210 commercianti del territorio (dai bar agli artigiani, indicativamente in media mille euro ciascuno) perché si possano adeguare alle nuove normative anti-virus e contributi a fondo perduto (20mila euro) per le società sportive che hanno un settore giovanile. Per le attività economiche, inoltre, la proposta è di ridurre la tassa rifiuti (Tari) e posticiparla ulteriormente da luglio al 30 settembre, per un importo di circa 190mila euro.

Tra i progetti in programma c’è anche “Acquista Rottofreno”: una carta fedeltà per fare la spesa: chi sceglierà di fare acquisti all’interno del comune, riceverà sconti o prodotti in regalo.

Altri dettagli sul quotidiano Libertà

© Copyright 2020 Editoriale Libertà