Con “Italia Veloce” sblocco di tre cantieri chiave della provincia

Il decreto Semplificazione ha una costola che si chiama “Italia Veloce”, elaborata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Paola De Micheli. Una costola che promette di imprimere un colpo di acceleratore a opere ritenute fondamentali per il Paese e con qualche ricaduta anche su Piacenza. Anzi tre, secondo le prime indiscrezioni: Statale 45 nel tratto fra Rivergaro e Cernusca, tangenziale di Castelsangiovanni e infine quel tratto di prolungamento della tangenziale di Piacenza che va dalla rotatoria di Sordello, passato il Ponte Palladini, sino alla Cattagnina, fra San Nicolò e Rottofreno, uno dei tratti necessari per approdare prima alla via Emilia Ovest poi alla A21.

IL SERVIZIO COMPLETO SU LIBERTÀ IN EDICOLA