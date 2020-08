Tangenziale pronta, è attesa per il via libera ministeriale

L’attesa per l’apertura della tangenziale che permetterà di aggirare il centro abitato di San Giorgio sta ormai diventando impazienza. E il fatto di sapere che l’opera è ormai pronta e che la sua apertura è soltanto una questione di adempimenti burocratici, rende ancor più intollerabile continuare a percorrere la vecchia provinciale 6. Affinché vengano tolte le transenne al nuovo tratto di strada manca il via libera del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Per questo la Provincia, alla quale andrà la competenza della strada, sollecita una rapida soluzione. «In quest’ottica la presidente Patrizia Barbieri invierà una nota ufficiale al ministero», informa l’ente di corso Garibaldi. Sono due gli atti che il ministero deve compiere: il sopralluogo per l’agibilità del tracciato e il verbale della commissione di collaudo per consentire il transito. È probabile che tutto ciò possa avvenire entro il mese di settembre, come già anticipato nel febbraio scorso.

