Esuberi ex Auchan sul piede di guerra. Il sindacato: “Operazione di macelleria sociale”

Procede il doloroso iter per completare il passaggio dall’ex Auchan di Margherita distribuzione al nuovo Conad all’interno del centro commerciale Belpò. L’ipermercato ha chiuso ieri alle 13, oggi farà l’inventario e Conad subentrerà da domani, con riapertura prevista a ottobre per i 110 dipendenti rimasti.

Si parla di 25 esuberi dopo 52 esodi volontari diventati irrevocabili. I lavoratori sono sconcertati: “Si parla di macelleria sociale visto che diversi di questi 25 dipendenti sono disabili, fragili o persone inserite in famiglie monoreddito” ha denunciato il sindacato annunciando una vertenza collettiva.

