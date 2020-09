Referendum, urne chiuse: secondo gli exit poll, netta vittoria del sì. Domani spoglio a Ferriere

Si sono chiuse alle 15 di oggi, lunedì 21 settembre, le urne per il referendum sulla riduzione del numero di parlamentari e per la elezione del sindaco di Ferriere. Gli italiani sono stati chiamati a rispondere Si o No al quesito «Approvate il testo della legge costituzionale concernente ”Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?».

Secondo i primissimi dati forniti dagli exit poll nazionali, ci sarebbe una netta maggioranza di Sì.

Per il Referendum non è previsto alcun quorum: il risultato è valido qualunque sia il numero dei votanti. Lo scrutinio parte subito dopo la chiusura delle urne.

Amministrative

A Ferriere invece, oltre al referendum, i cittadini sono chiamati ad esprimersi anche per la scelta del nuovo primo cittadino, chiamato a succedere a Giovanni Malchiodi, scomparso prematuramente nei mesi scorsi a causa del Covid-19. In corsa ci sono Antonio Agogliati e Carlotta Oppizzi. Ieri, l’affluenza è stata del 44,82%. Anche in questo caso urne aperte dalle 7.00 alle 15.00, ma spoglio che inizierà domattina. Le operazioni di scrutinio avranno inizio martedì 22 settembre 2020 alle 9.00.

