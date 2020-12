Carmiano, apprezzato dai cittadini il primo mercato pomeridiano

E’ stata accolta con interesse la nuova iniziativa del mercato settimanale a Carmiano, frazione di Vigolzone. Oggi pomeriggio, 3 dicembre, si è tenuta la prima giornata in cui hanno presenziato cinque banchi e diversi cittadini si sono avvicendati a fare la spesa e per conoscere gli ambulanti che da ora in poi saranno presenti tutti i giovedì dalle 14.30 alle 18 nel parcheggio sul lungo Nure.

L’iniziativa è stata attivata in via sperimentale per un anno. Se avrà successo, sarà regolamentata come un mercato ordinario.

Il mercato è pensato come un nuovo servizio alla cittadinanza di Carmiano che non ha negozi.

“Abbiamo voluto attivare il mercato a Carmiano – spiega l’assessore comunale al commercio, Giulio Borlenghi – per una valorizzazione delle frazioni e portare i servizi minimi a zone che ne sono sprovviste”.