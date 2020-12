Provincia, bilancio di fine anno e progetti per il 2021. Barbieri: “Desiderio è Campus scolastico nell’area nord”

Tradizionale incontro di fine anno con la stampa, svolto in via telematica, da parte del Presidente della Provincia di Piacenza, Patrizia Barbieri, al quale hanno partecipato anche vari dirigenti, assessori e consiglieri dell’Ente.

Oltre ai dati economici e informativi – come ad esempio l’ammontare di opere concluse per 10 milioni di euro, l’inaugurazione di grandi interventi quali la tangenziale di San Giorgio e le palestre nell’area Pontieri, l’abbassamento dei tempi di pagamento ai fornitori scesi sotto i 15 giorni, l’attivazione di 100 postazioni di smart working per i dipendenti in seguito alla pandemia, il reperimento di fondi regionali per oltre 12 milioni di euro e più di un milione speso per adeguamento scuole e trasporto scolastico per far fronte all’emergenza sanitaria – la presidente ha speso parole di ringraziamento per dipendenti e amministratori, definendo la Provincia “un Ente insostituibile, che svolge un ruolo straordinario e fondamentale nella gestione del territorio, perché la priorità è fornire un servizio ai cittadini”.

Barbieri ha sottolineato anche l’impegno della Provincia in 17 nuove assunzioni.

Sugli interventi per il prossimo anno quello che ha meritato più risalto è il desiderio di recupero di tutta l’area dell’ex laboratorio Pontieri, che sta tra il Farnese e il Po, con un progetto di Campus scolastico in corso di realizzazione da parte del Politecnico e che una volta redatto verrà sottoposto alla cittadinanza.