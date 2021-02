Asfalti, aree verdi, scuole e impianti sportivi: ecco dove sono i finiti i 12,5 milioni del fondo Covid

Sono finiti e finiranno soprattutto in strade, marciapiedi, impianti sportivi e aree verdi i soldi che la Regione nel settembre 2020 aveva destinato alle zone maggiormente colpite dalla prima ondata di Coronavirus.

In totale, il pacchetto di stanziamenti per Piacenza, Rimini e Medicina (Bologna) ammontava a 26 milioni di euro, di cui 12,5 destinati alla nostra provincia. Per ottenere tali contributi il singolo territorio doveva presentare alla giunta regionale dei progetti su come sarebbero stati investiti i soldi attraverso la partecipazione a un apposito avviso (legge regionale 5-2018).

Al Comune di Piacenza spettavano 3,2 milioni di euro, impiegati soprattutto per rifare gli asfalti delle vie cittadine. Quattro i progetti: 162mila euro per il rifacimento della copertura e la riqualificazione energetica del centro pasti di La Verza (costo complessivo del progetto pari a 300mila euro); 819.900 euro per il rifacimento di strade in conglomerato bituminoso (totale progetto 911mila euro); 1.143.000 per il rifacimento di strade in pietra (totale 1.270.000) e 1.125.000 per la manutenzione del verde pubblico (su un totale di 1.125.000).

Tra le voci finanziariamente più rilevanti, a Castel San Giovanni 437mila saranno usati per la sistemazione delle strade, 284mila euro a Borgonovo per la manutenzione delle strade comunali, delle cappelle del cimitero e la realizzazione della casetta dell’acqua in piazza Garibaldi; 320mila a Podenzano per attraversamenti pedonali sulla Provinciale 654, 264mila a Rivergaro per il nuovo parcheggio in via Roma e collegamenti pedonali alle scuole e al centro; 386mila a Rottofreno per il progetto della piscina comunale.

Anche negli altri comuni piacentini le amministrazioni si sono concentrate soprattutto sulla messa in sicurezza della viabilità, ma non mancano opere alle strutture scolastiche, sportive e di aggregazione.

