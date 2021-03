Sciopero dei lavoratori, Amazon risponde: “Salari tra i più alti nel settore logistico”

“I nostri dipendenti e i corrieri assunti dalle imprese terze che effettuano i servizi di consegna ricevono entrambi salari competitivi”. Lo afferma Amazon in una nota, in cui il colosso statunitense difende la sua posizione in vista dello sciopero nazionale indetto per oggi, lunedì 22 marzo, dai sindacati dei trasporti Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.

Lo sciopero sarà di 24 ore su tutta la filiera. Dalle 11,30 alle 14,30 davanti allo stabilimento di Castelsangiovanni ci sarà inoltre una manifestazione per ribadire le ragioni dello sciopero indetto per denunciare quelle che per i sindacati sono condizioni di lavoro non più sostenibili. Dal canto suo Amazon si difende.

“I dipendenti Amazon sono assunti inizialmente al 5° livello del CCNL Trasporti e Logistica con un salario d’ingresso pari a 1.550 euro lordi al mese per i dipendenti a tempo pieno, tra i più alti del settore della logistica, e includono un pacchetto di benefit come sconti sul sito Amazon.it e l’assicurazione contro gli infortuni. I corrieri sono assunti da fornitori di servizi di consegne al livello G1 del CCNL Trasporti e Logistica con un salario d’ingresso pari a €1.644 lordi al mese per i dipendenti a tempo pieno, e oltre a 300 euro netti mensili come indennità giornaliera”.

Amazon ricorda di “aver elargito lo scorso anno in due momenti diversi un bonus a titolo di riconoscimento e ringraziamento ai dipendenti del settore logistico e ai dipendenti dei fornitori terzi per il lavoro eccezionale svolto durante l’emergenza sanitaria”.

“Lavoriamo ogni giorno a stretto contatto con i fornitori di servizi di consegna – prosegue la nota – per consentire loro di pianificare adeguatamente le loro esigenze operative e per determinare quante consegne un autista possa effettuare in sicurezza durante la propria giornata lavorativa”.

