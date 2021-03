“Spendi a Podenzano e aiuti la scuola”. Ecco la nuova iniziativa del comune

A fronte di una spesa minima di 5 euro effettuata in una qualsiasi attività commerciale, artigianale e di servizi del territorio comunale, aderente all’iniziativa e riconoscibile dalla locandina predisposta dal Comune, il comune corrisponderà direttamente alla scuola il 10% dell’importo della spesa effettuata.

E’ la nuova iniziativa pensata e promossa dal comune di Podenzano per cercare di far fronte alle difficoltà emerse nel corso dei mesi della pandemia e in cui gli studenti hanno fronteggiato criticità legate alla didattica a distanza. Per questo, parte “Spendi a Podenzano e aiuti la scuola”.

“L’iniziativa – spiega l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Politiche Sociali, Welfare e Sostegno alle Famiglie Arianna Groppi – è nata con la finalità di erogare un contributo alla scuola, da utilizzare per migliorare la didattica, attraverso l’acquisto di computer, LIM e access-point per facilitare la connettività, particolarmente necessaria in questo periodo di didattica a distanza ma altrettanto importante anche durante il futuro percorso di apprendimento dei nostri ragazzi”.

“Abbiamo pensato di utilizzare questo progetto, – afferma l’Assessore con deleghe alla Promozione e sviluppo del Territorio, Commercio, Sport e Tempo Libero, Cultura e Innovazione Mattia Bitta – per promuovere ed incentivare anche il commercio locale, categoria particolarmente colpita dalla situazione pandemica. Sarà sufficiente depositare insieme allo scontrino il coupon relativo all’iniziativa direttamente nel box all’ingresso del Municipio”.

“Una semplice iniziativa nata per la scuola, – continua l’Assessore Groppi – che può essere utile anche per promuovere le attività locali. I cittadini, infatti, potranno scegliere di andare ad acquistare nelle attività che aderiranno a questa iniziativa aiutando la scuola e la ripresa della stessa attività produttiva”.

Verrà pubblicato lunedì sul sito del Comune l’avviso pubblico per l’adesione da parte delle attività commerciali, artigianali e di servizi con sede nel territorio comunale di Podenzano. Le attività che aderiranno non dovranno fare altro che esporre la locandina e consegnare insieme allo scontrino il coupon di riconoscimento dell’iniziativa. Il Comune distribuirà alle attività aderenti locandina e relativi coupon.