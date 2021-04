Sui bus procedure e sanificazioni anti-Covid ok, i Nas promuovono Seta

I controlli anti-Covid dei carabinieri del Nucleo anti sofisticazioni sugli autobus di Seta in servizio a Piacenza, Modena e Reggio Emilia non hanno trovato alcuna irregolarità.

Sono stati in totale 60, tra cui 15 nella nostra provincia, i mezzi verificati e in tutti è stata esclusa la presenza del virus. “E’ stata promossa l’attività messa in campo dall’azienda per garantire la pulizia e la sanificazione dei mezzi, nonché il rispetto delle procedure di sicurezza da parte del personale”, sottolinea Seta, ricordando anche di aver al Protocollo nazionale di Confindustria per la campagna di vaccinazione dei lavoratori in azienda. Non appena saranno rese disponibili adeguate quantità di vaccino, l’azienda provvederà a coinvolgere i medici competenti ed attrezzerà diversi punti vaccinali territoriali in tutti i tre bacini provinciali serviti, a beneficio degli oltre 1.100 lavoratori dipendenti e, se possibile, dei loro famigliari.

