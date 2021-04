Il rilancio secondo le aziende piacentine: in omaggio con Libertà la rivista Top 500

Sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle 16 di oggi, giovedì 29 aprile – e riproposta su Telelibertà venerdì 30 aprile dalle ore 21 – la presentazione della rivista Top 500 edita da Editoriale Libertà in collaborazione con Confindustria Piacenza, PwC e Università Cattolica del Sacro Cuore, dedicato alle aziende piacentine più grandi in termini di fatturato.

La rivista è disponibile gratuitamente con Libertà in edicola oggi.

Cinquecento aziende capaci di impiegare 35mila dipendenti e di produrre un ricavo complessivo di 12 miliardi di euro, registrati alla fine 2019. Da allora è passato meno di un anno e mezzo, una frazione di tempo irrisoria se confrontata alla longevità di molte delle più grandi realtà piacentine, durante la quale eppure gli eventi hanno deciso di premere l’acceleratore e cambiare tutto. Mai come quest’anno i numeri contenuti in Top500 sembrano provenire da un mondo lontano. Negli interventi di esperti e imprenditori del territorio se ne potrà constatare la consapevolezza ma certamente non la rassegnazione.