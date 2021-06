Giovanni Piazza confermato alla presidenza di Piacenza nel mondo

Tempo di bilanci e previsioni per Giovanni Piazza, rieletto per la seconda volta presidente di “Piacenza nel mondo” nell’assemblea dei soci che si è riunita ieri sera in Provincia.

“Devo ringraziare i soci che hanno creduto nel lavoro fatto in questo triennio – dichiara Piazza – avevo pensato di passare il testimone, ma la situazione del Covid mi ha convinto a rimanere, anche per continuare il grosso lavoro che stiamo svolgendo di concerto con il consiglio direttivo e tuti i soci, ma soprattutto con le nostre associazioni presenti nel mondo”.

Prossimi impegni? “Lavoreremo molto, per censire e raccordare tutti nostri conterranei presenti nel mondo, con un occhio particolare ai giovani e con un’attenzione ai valori del passato, perché è giusto vengano tramandati alle nuove generazioni”.