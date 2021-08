Pomodoro da industria, con oltre 10mila ettari Piacenza si conferma leader produttivo

Sono poco meno di 39mila, precisamente 38.621, gli ettari coltivati a pomodoro da industria nel Nord Italia. Di questi quasi un terzo, precisamente 10.643, vengono coltivati in provincia di Piacenza, che si conferma leader per la produzione della preziosa bacca rossa. Questi i dati resi noti nei giorni scorsi in occasione dell’assemblea ordinaria dei soci dall’Organizzazione interprofessionale – OI Pomodoro da industria del Nord Italia. L’avvio della campagna non è stato dei più semplici sotto il profilo climatico ma il prodotto è di ottima qualità.

