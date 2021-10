Elezioni comunali, cinque comuni al centrodestra su otto. Tre donne sindaco

Sono tre le donne elette nella tornata elettorale d’autunno: Paola Galvani è il primo sindaco donna del comune di Rottofreno, Monica Patelli è il primo cittadino di Borgonovo e Marika Toma è stata eletta dai cittadini di Cadeo.

Negli otto comuni chiamati al voto sono stati riconfermati Romeo Gandolfi a Fiorenzuola e Simone Maserati a Gazzola; Gropparello ha votato per il ritorno di Armando Piazza. Prima volta con la fascia tricolore per Luigi Merli a Cortemaggiore e Maurizio Cigalini ad Agazzano.

Sul fronte politico il centrodestra si afferma in cinque comuni su otto chiamati al voto e conferma il proprio dominio a Fiorenzuola, Rottofreno e Cortemaggiore dove, nelle liste, erano presenti i simboli di partito. Il centrodestra torna in carica a Gropparello e si conferma a Gazzola, in questi comuni non erano però presenti simboli di partito nelle liste. Cambio di colore per Borgonovo che passa dal centrodestra a una civica appoggiata dal centrosinistra. Ad Agazzano e Cadeo si sono affermate liste civiche.

Alcune curiosità sull’esito delle urne: a Gazzola il sindaco confermato Maserati ha ottenuto il 77% dei voti mentre lo sfidante Calegari si è fermato al 22% ed è questo il risultato più schiacciante seguito da quello di Rottofreno dove Galvani si è imposta su Bersani con il 61,68 contro il 28,61 percento. Gandolfi ha vinto a Fiorenzuola con il doppio dei voti dello sfidante Marini Ricci. A Cadeo, Toma ha ottenuto più del doppio dei voti di Longo. Piuttosto netto anche l’esito del voto di Gropparello dove Piazza è tornato a sedere sulla poltrona di sindaco con il 47,33% dei voti mentre il sindaco uscente Ghittoni si è fermato al 32,21%. Più combattuta la sfida di Borgonovo dove Patelli si è affermata su Mazzocchi con il 46,19 percento dei voti contro il 41,38. Testa a testa ad Agazzano tra il vincitore Cigalini (45,57%) e Maestri (41,69). A Cortemaggiore Merli ha vinto la sfida del centrodestra (40,46%) superando Fantini (31,84).

TUTTI I RISULTATI