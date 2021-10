Elezioni comunali, spoglio in corso: a Fiorenzuola Gandolfi in netto vantaggio

Si sono ufficialmente chiuse alle 15.00 di oggi, lunedì 4 ottobre, le urne per l’elezione dei sindaci di otto comuni del Piacentino: Agazzano, Borgonovo, Cadeo, Cortemaggiore, Fiorenzuola, Gazzola, Gropparello e Rottofreno.

L’affluenza è risultata in calo ovunque.

Dopo lo spoglio di 5 seggi su 14 seggi, a Fiorenzuola il vantaggio di Gandolfi su Dario Marini Ricci è di 751 voti, 1579 contro 828.

A Cortemaggiore, alle 16.00: Merli 658 voti, Fantini 549 e Colombi 457.

AGGIRONAMENTO 15.45

A Cortemaggiore prosegue lo spoglio. Alle 15.45 Merli 407 voti, Fantini 337 e Colombi 284. Ad Agazzano testa a testa tra Arrigo Maestri e Maurizio Cigalini.

Seggio 4 a Gropparello: Piazza 83 preferenze, Ghittoni 56 e Cavanna 40. Piazza sembra avviato alla vittoria.

AGGIORNAMENTO 15.30 – Sono in corso le operazioni di spoglio delle preferenze. A Cortemaggiore, le prime sezioni scrutinate vedono avanti Luigi Merli, seguito da Mario Fantini e poi Claudio Colombi.

A Gropparello avanti Armando Piazza su Claudio Ghittoni: al seggio di Sariano, quello che solitamente decide le elezioni, Piazza 90 preferenze, Ghittoni 75 e Cavanna 47.

A Rottofreno, al seggio 8: Galvani 363 voti, Bersani 201, Nardino 43.

IL VOTO IN DIRETTA – Lo scrutinio viene seguito in diretta dal nostro sito Liberta.it e dalla nostra emittente Telelibertà con una diretta tv non stop a partire dalle 15.30 da studio e dalle piazze dei comuni al voto.

