Elezioni in otto comuni, l’affluenza crolla al 49,8%. Oggi urne aperte fino alle 15

Oggi, lunedì 4 ottobre, seconda e ultima possibilità per i cittadini di Agazzano, Borgonovo, Cadeo, Cortemaggiore, Fiorenzuola, Gazzola, Gropparello e Rottofreno di recarsi alle urne ed esprimere la propria preferenza per la elezione del sindaco del proprio paese.

I seggi saranno aperti dalle 7 alle 15 e subito dopo inizieranno le operazioni di scrutinio.

Per votare non è necessario il Green Pass. Per accedere ai seggi è comunque obbligatorio l’uso della mascherina, l’igienizzazione delle mani, e mantenere la distanza di sicurezza.

AFFLUENZA NEL PRIMO GIORNO DI VOTO – I dati delle 23 del primo giorno di voto hanno confermato il crollo di affluenza alle urne negli otto comuni piacentini chiamati oggi al voto per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale.

Alla chiusura dei seggi delle 23 di ieri, in attesa della riapertura di oggi, l’affluenza nel piacentino è stata di poco meno del 50%, contro il 66% delle precedenti consultazioni. Una partecipazione al voto al momento in calo, quindi, del 16%. Il dato di affluenza più elevato è quello di Cadeo (71,61%), mentre quello più basso è a Rottofreno (62,53%).

Il dato medio alle 12 era del 17,9%; a Cortemaggiore si è registrato quello più alto (20,51%), mentre a Rottofreno quello più basso (16,46%).

Alle 19 la partecipazione media tra gli otto comuni era del 42,28%: ad Agazzano si è registrato quello più alto (46,22%), mentre a Gropparello quello più basso (38,47%).

IL VOTO IN DIRETTA – Otto sfide che saranno seguite sul nostro sito Liberta.it – nel quale lunedì 4 potrete seguire lo spoglio delle schede e la nomina dei sindaci vincitori – e sulla nostra emittente Telelibertà con la diretta tv non stop – con microfoni accesi e telecamere nelle piazze e nelle strade degli 8 comuni al voto – che andrà in onda dalle 15.30 di oggi.

