Gandolfi, Galvani, Patelli, Merli, Maserati, Toma, Cigalini e Piazza eletti sindaci

Si sono ufficialmente alle 15.00 di oggi, lunedì 4 ottobre, le urne per l’elezione dei sindaci di otto comuni del Piacentino: Agazzano, Borgonovo, Cadeo, Cortemaggiore, Fiorenzuola, Gazzola, Gropparello e Rottofreno.

L’affluenza è risultata in calo ovunque.

In attesa dei risultati ufficiali di ministero dell’Interno e prefettura, i sindaci eletti hanno già iniziato a festeggiare.

A Fiorenzuola, il secondo comune più popoloso della provincia, Romeo Gandolfi è stato confermato, mentre a Rottofreno ha prevalso nettamente Paola Galvani, in continuità con l’amministrazione uscente.

Sorpresa a Borgonovo, dove Monica Patelli ha sconfitto il primo cittadino uscente Pietro Mazzocchi e a Cortemaggiore Luigi Merli si è aggiudicato la accesissima sfida a tre con Mario Fantini e Claudio Colombi.

Simone Maserati si è confermato a Gazzola, exploit di Maria Lodovica Toma a Cadeo, Maurizio Cigalini ad Agazzano e Armando Piazza a Gropparello.

AGGIORNAMENTO DELLE 17.15

Il nuovo sindaco di Cortemaggiore è Luigi Merli, che si è aggiudicato la tesa sfida con Mario Fantini e Claudio Colombi.

A Cadeo, vittoria per Maria Lodovica Toma.

AGGIORNAMENTO DELLE 17.00

Simone Maserati è stato confermato sindaco di Gazzola, a Cadeo Maria Lodovica Toma è ormai certa di essere eletta primo cittadino.

Sorpresa a Borgonovo, dove la vittoria è andata a Monica Patelli sul sindaco uscente Mazzocchi.

Questi gli ultimi aggiornamenti dai comuni piacentini chiamati al voto.

AGGIORNAMENTO DELLE 16.45

Romeo Gandolfi è ormai certo di essere confermato sindaco di Fiorenzuola. Lo stesso primo cittadino ha parlato durante la diretta di Telelibertà, anche in assenza del risultato ufficiale: “Grazie alla mia squadra e ai fiorenzuolani che hanno deciso di darci ancora fiducia. penso che tutti si siano accorti di come Fiorenzuola sia diventata più bella e curata, anche nelle frazioni”.

Differenze rispetto a 5 anni fa? “Allora fu inaspettata, ora ci contavamo per il lavoro fatto. Ho imparato tanto, questa esperienza e con il solito impegno faremo ancora meglio”.

AGGIORNAMENTO 16.30

Oltre ai sindaci già sicuri di essere eletti (Piazza a Gropparello, Galvani a Rottofreno e Gandolfi a Fiorenzuola), ci sono altre sfide ormai indirizzate. Ad Agazzano ha vinto Maurizio Cigalini.

A Borgonovo Monica Patelli leggermente in vantaggio su Pietro Mazzocchi.

AGGIORNAMENTO 16.15

Il primo candidato sicuro di essere eletto è Armando Piazza di Gropparello: mancano anche alcune schede da scrutinare, ma con il 47% delle preferenze complessive il distacco è ormai incolmabile su Claudio Ghittoni (33%) e Luigi Cavanna (20%).

A Rottofreno si avvia alla vittoria Paola Galvani, in testa praticamente in tutti i seggi ed ha già iniziato a festeggiare con i suoi sostenitori.

A Fiorenzuola ormai certo della vittoria Romeo Gandolfi: scrutinati 8 seggi su 14, il vantaggio è di 1.214 voti, 2429 contro i 1.215 di Marini Ricci.

AGGIORNAMENTO 16.00

Dopo lo spoglio di 5 seggi su 14 seggi, a Fiorenzuola il vantaggio di Gandolfi su Dario Marini Ricci è di 751 voti, 1579 contro 828.

A Cortemaggiore, alle 16.00: Merli 658 voti, Fantini 549 e Colombi 457.

AGGIORNAMENTO 15.45

A Cortemaggiore prosegue lo spoglio. Alle 15.45 Merli 407 voti, Fantini 337 e Colombi 284. Ad Agazzano testa a testa tra Arrigo Maestri e Maurizio Cigalini.

Seggio 4 a Gropparello: Piazza 83 preferenze, Ghittoni 56 e Cavanna 40. Piazza sembra avviato alla vittoria.

AGGIORNAMENTO 15.30 – Sono in corso le operazioni di spoglio delle preferenze. A Cortemaggiore, le prime sezioni scrutinate vedono avanti Luigi Merli, seguito da Mario Fantini e poi Claudio Colombi.

A Gropparello avanti Armando Piazza su Claudio Ghittoni: al seggio di Sariano, quello che solitamente decide le elezioni, Piazza 90 preferenze, Ghittoni 75 e Cavanna 47.

A Rottofreno, al seggio 8: Galvani 363 voti, Bersani 201, Nardino 43.

