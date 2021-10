Il ritorno al futuro di Armando Piazza: “Nuove energie per Gropparello”

Armando Piazza è il nuovo sindaco di Gropparello.

“Provo molta soddisfazione non tanto per me, ma per la mia squadra: battere la giunta uscente è sempre molto difficile, ma ce l’abbiamo fatta”, ha detto durante la lunga diretta elettorale di Telelibertà.

Ha già amministrato per 15 anni, quali stimoli? “In effetti è un “ritorno al futuro”, la linfa arriva da queste nuove persone che mi accompagnano, ragazzi che hanno una grande forza e un entusiasmo che ci daranno molte energie”.

Primi obiettivi? “Ci sono alcuni progetti che devono essere conclusi, altre lacune da colmare, ad esempio ricostruire un rapporto con i cittadini, con i comuni limitrofi e le altre istituzioni”.

