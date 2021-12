Arrivano nuovi tagli ad Agazzano. E salta il progetto per sistemare il municipio

Addio al maxi-intervento di recupero del municipio di Agazzano, da anni con un piano inagibile a causa di crepe e rischi di cedimenti: per non perdere il finanziamento regionale di quasi un milione di euro si dovrà rifare il progetto, riducendolo ad interventi più mirati ed eliminando ogni lavoro superfluo.

È solo uno dei “tagli” che la nuova amministrazione ha annunciato nell’ultimo consiglio comunale: su invito della Corte dei Conti, dopo i rischi di un commissariamento per un disequilibrio di bilancio, ora la nuova giunta guidata da Maurizio Cigalini è pronta a rivedere tutte le spese per evitare il dissesto finanziario.

Per sistemare i cimiteri ci si è rivolti ai semplici cantonieri comunali. E ad aggiustare lo spargisale comunale ci ha pensato, a costo zero, il consigliere (e carrozziere) Valter Rossi. Così Agazzano si prepara ad affrontare un periodo difficilissimo.

“Dopo l’ultimo richiamo della Corte dei Conti, ci impegneremo a rispettare queste richieste, riducendo le spese”, ha annunciato in consiglio comunale il sindaco Cigalini, illustrando le linee di indirizzo del suo mandato.

Sarà però salvo il Natale grazie al finanziamento di un privato cittadino: il 22 dicembre sarà organizzata una festa in piazza per bambini, con musica e Babbi Natale.