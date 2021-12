Verso il Ptav. Investire sul territorio per limitare il calo demografico

Essere consapevoli delle caratteristiche e delle mutazioni demografiche, sociali ed economiche del territorio, per creare programmi di sviluppo a lungo raggio. È questa la mission di “Piacenza e il suo futuro: incontri verso il piano territoriale di area vasta” ciclo di workshop tematici aperti a tutti i rappresentanti del territorio. Il primo incontro, oggi in provincia, incentrato sulle dinamiche demografiche e i riflessi sul sistema economico e sul welfare, ha rivelato quanto possa essere pericoloso il calo di popolazione che si sta verificando nel piacentino. Secondo il presidente della Provincia Patrizia Barbieri, per limitare i danni della crescita zero, bisogna puntare sull’attrattività del territorio (specialmente quello montano), sull’aumento dello smart working e su una politica di supporto alle donne che lavorano.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà