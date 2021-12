Servizi ricevuti e grado di soddisfazione dei cittadini: in Provincia basta un click

Raccogliere in tempo reale le opinioni degli utenti come contributo al costante miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla Provincia.

È questo l’obiettivo del nuovo totem installato all’Urp dell’Ente all’ingresso della sede di Corso Garibaldi: il monitor touch screen, di facile utilizzo, consente ad ogni cittadino di esprimere la propria valutazione cliccando su una delle quattro emoticon disponibili e di specificare ulteriormente il motivo dell’eventuale insoddisfazione scegliendo tra quattro possibili opzioni.

Sono sei i servizi inclusi nel rilevamento: Polizia Provinciale, Servizi tecnici-Edilizia scolastica-Viabilità, Sportello Conciliaweb, Trasporti, Urbanistica e Urp.

Con l’aggiunta di questo nuovo strumento viene compiuto un ulteriore passo avanti nel segno del monitoraggio della cosiddetta citizen satifaction di chi usufruisce dei servizi della Provincia entrando fisicamente negli uffici di Corso Garibaldi.

Nel segno dei principi dell’ascolto e della collaborazione tra l’Ente e i cittadini, e nel solco di tutte le più recenti direttive rivolte alla Pubblica Amministrazione, il rilevamento “a caldo” della valutazione sulla qualità del servizio della Provincia di Piacenza consentirà di raccogliere automaticamente una significativa serie di informazioni, che verranno periodicamente elaborate e raccolte in un report: il primo sarà reso noto alla fine di marzo.

Anche da questa serie di dati, rafforzando la relazione e l’ascolto dell’utenza, verranno tratti utili spunti per implementare e ottimizzare i servizi sulla base delle esigenze reali dei destinatari, riaffermando il ruolo degli utenti come risorsa strategica da coinvolgere per valutare la rispondenza dei servizi erogati ai bisogni effettivi.