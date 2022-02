Sarmato, partito il percorso partecipato per l’area dell’ex cinema Topo Nero

Assemblee pubbliche, incontri per sperimentare nuovi utilizzi dell’area e un archivio digitale “storico” per raccogliere vecchie foto o ricordo di uno storico edificio sarmatese: per l’ex cinema “Topo Nero” di Sarmato – immobile da decenni in stato di abbandono in pieno centro paese – è partito il percorso partecipato per ripensare la nuova area in vista del completamento della procedura di esproprio da parte del Comune che si concluderà quest’estate con la demolizione dell’edificio. Lo scopo? Trasformare l’area in un parco pubblico in cui sperimentare la sostenibilità, dal punto di vista sociale, culturale e ambientale.

Dopo il primo incontro, l’obiettivo è fare in modo che i cittadini possano dire la loro sul futuro del “Topo Nero”: tutte le idee saranno raccolte in un documento di sintesi che costituirà la base per il progetto di rigenerazione urbana pianificato dall’amministrazione comunale. Fino all’estate sono previste quindi assemblee pubbliche ma anche tre giornate all’aria aperta nelle quali si lavorerà per sperimentare pratiche per il nuovo utilizzo dell’area (dal giardinaggio alla pulizia degli spazi) ma si allestirà anche il “salotto delle idee”: uno spazio per tutti coloro che vorranno fermarsi a fare quattro chiacchiere sul futuro dell’ex cinema e a condividere una proposta o anche solo una suggestione. Tutto questo finirà su un apposito sito internet (l’indirizzo è sarmato.partecipa.online), con una sezione dedicata ad un archivio digitale della memoria del Topo Nero dove caricare documenti, fotografie, cartoline e altri materiali.