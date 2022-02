Agazzano: il Comune è in predissesto, ma aumentano le indennità della giunta

Circa 250 euro in più al mese per il primo cittadino Maurizio Cigalini, 25 euro in più al vicesindaco Filippo Michelotti e 37 euro in più per l’assessore Romina Pinotti: anche ad Agazzano, come accade in altri Comuni che seguono il decreto del ministero dell’Interno, sono state riviste in aumento le indennità per la giunta.

Una scelta che però, a pochi giorni dalla dichiarazione di “predissesto” del Comune per i conti in rosso, fa storcere il naso: “Ingiusto approfittare della condizione finanziaria così disperata nella quale ci troviamo”, sottolinea il consigliere Arrigo Maestri del gruppo di minoranza “Progetto Comune”. “Se fossi stato sindaco – aggiunge – avrei accantonato la mia indennità per creare un fondo da mettere a disposizione delle varie emergenze: dalla scuola, al sociale, a chi non può pagarsi le bollette”.

In base ai nuovi calcoli, l’indennità del sindaco passerà quest’anno da 1659 a 1906 euro mensili, quella del vice da 165 a 190 euro e quella del terzo componente della giunta da 248 a 285 euro.

