Gragnano, l’idea dei ragazzi: “Mostra e calendario con le foto di ieri e di oggi”

Gragnano di oggi e di ieri a confronto, tra foto a colori e in bianco e nero che dialogano tra loro raccontando la storia di un paese profondamente cambiato, decennio dopo decennio: ecco l’idea per un nuovo calendario 2023 tutto dedicato al paese lungo il Trebbia. A lanciare la proposta sono stati i ragazzi del consiglio comunale dei ragazzi, che ha trovato subito una solida sponda nel Comune e nella Proloco. E adesso parte l’appello a tutti i cittadini: chi ha vecchie fotografie o cartoline che ritraggono vecchi scorci del paese, può farsi avanti e contribuire a costruire un archivio della storia gragnanese che ancora manca. Allo stesso tempo, si chiede di fotografare il paese di oggi per mostrare come quello stesso scorcio si è trasformato. Le due immagini parallele saranno assemblate e finiranno su un calendario da distribuire il prossimo anno alla popolazione. Prima, però, sarà organizzata una mostra e saranno premiati i primi tre scatti migliori.

Per partecipare c’è tempo fino al prossimo autunno: le immagini si possono inviare alla mail [email protected] In caso di difficoltà, si si può rivolgere direttamente ai Servizi Sociali al numero 0523-788760.