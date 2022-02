Carpaneto, il sindaco Arfani scioglie le riserve e annuncia la ricandidatura

Andrea Arfani, sindaco di Carpaneto, ha sciolto le ultime riserve e ha deciso di ricandidarsi. Carpaneto ha quindi il suo primo candidato per ricoprire la poltrona di primo cittadino dopo le amministrative che, come data probabile, ancora non confermata, dovrebbero avere quella del 22 e 23 maggio prossimi. “Se dicessi che è stata una decisione facile e scontata non sarei sincero – ha dichiarato Arfani – Credo che non poteva nemmeno essere una scelta facile e scontata, perché le cose serie e impegnative non lo sono mai. Questa riflessione mi ha preso tempo, confronti, pensieri, ma ha portato alla decisione che ritengo giusta, e cioè dare di nuovo la mia disponibilità per le amministrative di Carpaneto, per il mandato 2022-27, con una chiara idea di prosecuzione del lavoro e dell’impegno. Non nascondo un forte senso di emozione, del tutto analoga a quella di cinque anni fa. Dare questo tipo di disponibilità porta con sé la consapevolezza di un lavoro futuro che, negli anni, diventa sempre più impegnativo. La pandemia e, purtroppo la guerra in corso in Europa hanno lasciato e lasceranno un segno. Dall’altro lato, però, c’è la consapevolezza dell’importanza e del privilegio che ha rappresentato essere al servizio di una comunità. Avremo modo di analizzare, nei prossimi giorni, le linee di progetto, ma da subito una cosa deve essere molto chiara: l’approccio sarà quello condiviso in questi anni. Sarà quindi un dialogo diretto con i cittadini, senza l’intermediazione di agenzie o professionisti di campagna elettorale; preferisco esporre, insieme a quelli che saranno i colleghi di lista, le idee per come arriveranno in via diretta, senza altri filtri. Inoltre, nel confronto, partiremo dalle cose che non hanno funzionato in questi anni: sarà importante capire le ragioni di ciò che è mancato, per individuare la correzione, e arrivare all’obiettivo. Parallelamente, si prenderanno i dati positivi degli obiettivi raggiunti, per farli diventare criterio di guida del lavoro futuro. Altra cosa fondamentale: a chi darà la propria disponibilità a svolgere il ruolo di prossimo sindaco, sin da ora un augurio di buon lavoro, per il suo progetto: Carpaneto merita idee e lavoro”.

