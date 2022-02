Consorzi salumi piacentini, eletto il board per il prossimo triennio

In occasione dell’assemblea ordinaria del “Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini “ e “ Consorzio Salumi Tipici Piacentini” per discutere e deliberare sul bilancio consuntivo, è’ stato rinnovato Consiglio di Amministrazione che guiderà il Consorzio nel triennio 2022 – 2025: Antonio Grossetti, Emanuele Gagliardi, Dario Gualini, Giuseppe Michelazzi, Remo Peveri, Francesco Muselli, Vittorio Magni.

L’assemblea è stata chiamata, come da statuto, a nominare anche il presidente pro tempore per il triennio 2022 – 2025. Per acclamazione è stato nominato per acclamazione Antonio Grossetti. Nella sua prima riunione del consiglio di amministrazione verrà nominato, come da statuto, il vice presidente.

In tempi successivi, l’Assemblea del Consorzio dei Salumi Tipici Piacentini ha provveduto alle nomine per l’elezione del proprio consiglio di amministrazione che amministrerà il Consorzio per il triennio 2022 – 2025. A comporre il consiglio di amministrazione risultano eletti: Giuseppe Michelazzi, Remo Peveri, Vittorio Magni, Massimiliano Savi. L’Assemblea ha nominato, come da statuto, Roberto Belli quale Presidente del Consorzio Salumi Tipici Piacentini.

