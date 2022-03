Provincia: 19 milioni per opere pubbliche, 7 per il ponte di Castelvetro

Sono “salvi” gli interventi sul ponte del Po di Castelvetro, per il miglioramento della provinciale 587R tra Piacenza e Cortemaggiore e per il consolidamento del ponte di Tuna. La Provincia conferma l’impegno da oltre 19 milioni di euro su diciotto opere la cui partenza era prevista per il 2021 ma che sono slittate per vari problemi di tipo burocratico, per ritardi autorizzativi o per lungaggini legate agli espropri che hanno fatto saltare le gare. Tutti gli interventi sono stati riconfermati nel 2022, ai quali si aggiungono altre tre nuove opere pubbliche da oltre mezzo milione di euro in totale.

La conferma è arrivata nell’ultimo consiglio provinciale nel quale si è votato all’unanimità per la riconferma delle opere pianificate ma finora mai realizzate. Quella più sostanziosa dal punto di vista economico – come ha spiegato il consigliere delegato Massimiliano Morganti – riguarda gli attesi lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul Po della Sp 10 a Castelvetro, che da soli valgono 7 milioni e 571mila euro. Vengono confermati a bilancio un milione e 577mila euro per i lavori di manutenzione straordinaria del ponte di Tuna tra Gazzola e Gossolengo, proprio in questi giorni in fase di “test” statico. E tra gli interventi principali sulle strade ci sono gli altrettanto attesi lavori sulla provinciale 587R di Cortemaggiore, nota per la sua pericolosità: con oltre un milione di euro si andranno a “raddrizzare” alcune curve insidiose.

Buone notizie anche per gli istituti scolastici: via libera ai lavori di miglioramento anti-sismico degli istituti Colombini (due milioni e 200mila euro) e Respighi (un milione e 800mila euro). Si rimuoverà con 185mila euro la coibentazione in amianto all’istituto Raineri-Marcora mentre vengono rivisti al ribasso (erano 390mila e diventano 357mila euro) i lavori per migliorare le prestazioni energetiche delle scuole di Borgonovo.

Altri tre interventi, inizialmente non previsti, sono stati inseriti nel piano delle opere pubbliche del 2022 grazie a nuove disponibilità finanziarie dell’ente di via Garibaldi. Per 215mila euro si procederà infatti, alla ricostruzione della strada a Roccassa sulla provinciale 15 di Morfasso e su un ulteriore tratto della Sp 356R di Salsomaggiore Bardi mentre con altri 190mila euro si prevedono lavori urgenti per la sistemazione della provinciale 34 di Pecorara. Infine, con 159mila euro, si interverrà nuovamente sulla provinciale di Cortemaggiore con lavori di consolidamento e asfaltature su vari tratti. «È bello vedere – commenta la consigliera Patrizia Calza – che dopo anni di ristrettezze di bilancio ora c’è la possibilità di lavorare con soddisfazione. Gli interventi sulla strada di Cortemaggiore sono una priorità».