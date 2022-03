Coldiretti, tornano incontri in presenza: “Utili per bandi e agevolazioni fiscali”

Coldiretti Piacenza torna a incontrare gli associati per la formazione.

“Stiamo finalmente assistendo a un miglioramento della situazione dei contagi per la pandemia da coronavirus – afferma il direttore Roberto Gallizioli – e vogliamo dare seguito agli incontri on line e ai webinar già realizzati il questi mesi, per fare il punto sulle novità normative e sulle battaglie sindacali che stiamo portando avanti. La situazione generale – prosegue Gallizioli – è sicuramente molto preoccupante, la guerra in Ucraina, oltre alla drammatica perdita di vite umane, pesa anche sulla nostra economia e le nostre aziende agricole si trovano a fronteggiare costi di produzione sempre più elevati, con fortissime speculazioni. Per il balzo dei costi energetici – sottolinea – l’agricoltura deve pagare una bolletta aggiuntiva di almeno 8 miliardi su base annua, rispetto all’anno precedente, che mette a rischio le coltivazioni, gli allevamenti, e l’industria di trasformazione nazionale ma anche gli approvvigionamenti alimentari di 5,6 milioni di italiani che si trovano in una situazione di indigenza economica. Gli agricoltori –prosegue Gallizioli – sono costretti inoltre ad affrontare anche rincari insostenibili dei prezzi per il gasolio necessario per le attività dei trattori, in un Paese come l’Italia dove l’85% delle merci per arrivare sugli scaffali viaggia su strada. Per questo è fondamentale conoscere le novità normative e le agevolazioni che verranno illustrate dai nostri esperti”.

Gli incontri si terranno in tutti gli uffici zona di Coldiretti Piacenza, già definiti i primi appuntamenti: si comincia a Bobbio, martedì 15 alle 10 nella sala comunale e si proseguirà venerdì 18 marzo alle 10 nella sala comunale di Lugagnano.

E ancora: lunedì 21 alle 10 nella sala consiglio di Bettola, martedì 22 alle 10 nell’ufficio zona di Cortemaggiore, venerdì 25 sempre alle 10 a Cortemaggiore si terrà l’incontro per i soci di Fiorenzuola, martedì 29 marzo a Piacenza e giovedì 31 a Pianello. Ancora da definire la data dell’incontro rivolto ai soci di Agazzano.

Per partecipare, è necessario esibire il Green Pass.

Si parlerà quindi di temi di attualità e di forte interesse per il settore, quali i bandi Psr, la Pac, le misure per i viticoltori, il credito d’imposta beni strumentali, la finanziaria, i servizi del Patronato Epaca e del Condifesa.

Si prosegue così con l’attività formativa, avviata già da inizio anno con la realizzazione dei webinar “Dal campo alla pratica”: tre le puntate già disponibili sulla pagina facebook di Coldiretti Piacenza e dedicate nello specifico ai bandi del Psr, alle novità della finanziaria e alla sicurezza sul lavoro nel settore agricolo. Mercoledì 16 marzo alle 10 sarà trasmesso il quarto webinar sulla gestione del rischio in agricoltura, che sarà illustrata dalla responsabile del CAA di Coldiretti Piacenza Laura Barbieri e dal direttore di Condifesa Stefano Cavanna: un focus sulle polizze a tutela degli imprenditori e su come ottenere contributi e risarcimenti.