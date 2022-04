Spesa sostenibile, laboratori e degustazioni. Apre il mercato di Campagna amica

Dalla pasta alla verdura, dal gelato alla focaccia, dalla coppa al grana. Coldiretti Piacenza apre il mercato coperto di Campagna Amica in in via Farnesiana 17, un luogo di incontro tra produttore e consumatore che crea una comunità di persone intorno al cibo e alle tante eccellenze agroalimentari del territorio piacentino.

“Il Mercato Coperto di Campagna Amica – afferma il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli – crea una comunità di persone intorno al cibo e alle tante eccellenze agroalimentari che abbiamo l’orgoglio di rappresentare”.

Con il Mercato Coperto, tutti i fine settimana la campagna approderà in città, ogni venerdì dalle 16 alle 21 e il sabato e la domenica dalle 8 alle 14.30. Sarà possibile quindi acquistare direttamente dagli agricoltori, allevatori e anche pescatori. Ma oltre alla spesa sostenibile, il Mercato ospiterà eventi e iniziative: “Attraverso laboratori, degustazioni e feste a tema – annuncia Gallizioli – valorizzeremo le nostre eccellenze agroalimentari, i sapori e le tradizioni culinarie del territorio”.

Inoltre il Mercato Coperto ospiterà gli agriturismi di Terranostra, l’area enoteca e le gelaterie di Campagna Amica: sarà il posto ideale per prendersi una pausa o concedersi un agri-aperitivo con prodotti buoni, genuini e di qualità, nel rispetto della stagionalità e della territorialità. “E’ doveroso ricordare – afferma il direttore – che rifornirsi dai produttori di Campagna Amica non significa solo portare qualità e sapori autentici nelle proprie case, ma è anche un segnale di attenzione al territorio e all’ambiente e un sostegno alla nostra economia e all’occupazione”.

L’inaugurazione sarà sabato 9 aprile alle 11. Il punto vendita è in prossimità di un parcheggio con un centinaio di posti auto.