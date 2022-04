Elezioni: liste e candidati a Bettola, Carpaneto, Villanova e Monticelli

Domenica 12 giugno non si vota solo a Piacenza. Anche i cittadini di altri quattro comuni del nostro territorio, infatti, sono chiamati alle urne: Bettola, Carpaneto, Villanova d’Arda e Monticelli d’Ongina. Ma il ballottaggio del 26 giugno si terrà solo nel capoluogo, l’unico con una popolazione superiore ai 15mila abitanti. Mentre in città lo “scacchiere” di candidati e liste è più o meno definito, ecco la situazione in provincia verso le elezioni amministrative.

BETTOLA – Il sindaco uscente Paolo Negri si ricandida alla guida di Bettola con il sostegno del centrodestra. Ma non si esclude che stavolta, a differenza di cinque anni fa, una parte dello schieramento scenda in campo in maniera indipendente. Il centrosinistra, invece, potrebbe puntare su Mauro Bruzzi con “L’altra lista”, già candidato a sindaco in passato contro Sandro Busca.

CARPANETO PIACENTINO – Quadro anomalo a Carpaneto. Il sindaco uscente Andrea Arfani (centrodestra) si ripropone per un secondo mandato, con la lista “CambiAmo Carpaneto”. Ma potrebbe essere l’unico nome sulla scheda elettorale: il centrosinistra, infatti, non ha ancora sciolto le riserve. È in atto un confronto all’interno dell’opposizione per trovare un eventuale candidato.

MONTICELLI D’ONGINA – Sarà Martina Affaticati, segretaria del Pd locale, a sfidare l’attuale sindaco Gimmi Distante (centrodestra) nelle elezioni amministrative di Monticelli.

VILLANOVA – A Villanova d’Arda non ci sono ancora certezze sulle candidature. L’attuale primo cittadino Romano Freddi (centrodestra) sarebbe intenzionato a correre per un terzo mandato. Nulla, però, è deciso.