Da stasera Telelibertà accompagna i piacentini alle elezioni con “Doppio turno”

La campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno sta ormai entrando nel vivo anche nella nostra provincia e, come tradizione, Telelibertà accompagnerà i piacentini verso questo attesissimo appuntamento.

Parte stasera alle 21.00 “Doppio turno”, il format di approfondimento, condotto dal direttore Nicoletta Bracchi e dal vice Michele Rancati, che si concentrerà principalmente sulla sfida per la poltrona di sindaco di Piacenza.

Telelibertà raccoglierà le idee e le proposte dei piacentini, coinvolgendo le categorie economiche, il mondo della cultura, del turismo, del commercio, dello sport e soprattutto i giovani.

Il progetto “Doppio turno” è curato da Giuseppe Piva, Alessandra Colpo e Filippo Adolfini.