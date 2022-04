Esperienze gastronomiche: la coppa piacentina protagonista ad “Alma Circle”

La coppa piacentina Dop è protagonista ad “Alma Circle”, l’esperienza gastronomica all’interno della manifestazione d’arte “Homo Faber 2022” che si svolge dal 10 aprile al 1° maggio alla Fondazione Giorgio Cini nell’isola di S. Giorgio Maggiore a Venezia. Giunta alla sua seconda edizione, “Home Faber” si pone l’obiettivo di celebrare i mestieri d’arte e di far conoscere e dare visibilità ai mestieri artigiani. In questo contesto si inserisce “Alma Circle – Experience the Taste of Art” curata dalla scuola internazionale di Cucina Italiana Alma, un’esperienza gastronomica unica a contatto con l’arte, la cultura e il grande artigianato italiano del gusto. Tra questi spicca il Consorzio di Tutela Salumi DOP con la degustazione della Coppa Piacentina DOP frutto della millenaria arte della norcineria piacentina.

Giovedì 28 aprile è stato proprio un maestro norcino piacentino, Fabrizio Mazzoni – docente di norcineria all’Istituto Sviluppo dell’Agricoltura presso la sede di Cortemaggiore – a dimostrare quale abilità artigianale sia compresa nella preparazione della Coppa Piacentina DOP. A seguire, la degustazione guidata, a cura di Roberto Belli, direttore del Consorzio tutela Salumi DOP piacentini, il quale ha sottolineato come “Homo Faber” sia la manifestazione del saper fare e di come abbia dimostrato che la cultura è anche un patrimonio dell’enogastronomia.