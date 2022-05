Patrizia De Micheli si candida a sindaco di Carpaneto: “Ascoltare le persone”

“Una lista civica che nasce da un percorso di confronto durato alcuni mesi, incentrata sull’ascolto dei cittadini e alternativa nelle proposte e nell’impostazione pubblica all’amministrazione uscente”. Sono questi i principi che hanno ispirato “Noi di Carpaneto”, la formazione che alle comunali del 12 giugno prossimo verrà guidata dalla candidata a sindaco Patrizia De Micheli.

Quarantasette anni, sposata con due figlie di 12 e 15 anni, Patrizia De Micheli è laureata in scienze dell’educazione e da sempre lavora nel sociale. E’ sorella della parlamentare ed ex ministro Paola De Micheli. “La mia candidatura a sindaco – spiega – è frutto di un percorso iniziato alcuni mesi fa. Un gruppo di persone di varia estrazione ed età che ha scelto di incontrarsi in maniera costante per parlare dei bisogni del paese e di come affrontarli. È stato un lavoro di conoscenza e di scambio di competenze che ci ha portato a decidere di costruire un’alternativa forte e credibile all’amministrazione uscente, un’alternativa fondata sull’ascolto dei cittadini e dei loro problemi”.

“Mi è stato chiesto di guidare una squadra – continua – di persone che si mettono al servizio del proprio paese e il nostro stile sarà incentrato sempre sul confronto, per far sentire ogni cittadino parte di una comunità. Al primo punto del nostro programma la salute e la qualità della vita, a partire da un forte investimento sulla Casa della Salute perché diventi un presidio sanitario e sociale per avvicinare cure e servizi ai cittadini. All’interno del distretto lavoreremo per ripensare il ruolo dell’ospedale di Fiorenzuola e in particolare del Pronto Soccorso”.

Tra le proposte della lista anche l’istituzione di un percorso di bilancio partecipato che possa coinvolgere i cittadini nelle scelte concrete che farà l’amministrazione, mentre una cura particolare verrà destinata alle frazioni, attraverso il potenziamento della consulta.

La De Micheli sfiderà il sindaco uscente Andrea Arfani (centrodestra) che si ripropone per un secondo mandato, con la lista “CambiAmo Carpaneto”.