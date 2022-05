Per una “Monticelli più Attiva” scende in campo Martina Affaticati

Laureata in Economia e finanza e impiegata in uno studio di consulenza. Martina Affaticati è in corsa per diventare il futuro primo cittadino di Monticelli d’Ongina. Con lei, dodici candidati (equamente divisi tra maschi e femmine) che insieme hanno formato la lista civica “Monticelli Attiva”.

Tra i pilastri del programma elettorale una nuova scuola per i giovani del paese e maggior servizi dedicati alle persone più fragili. “La nostra lista e il nostro programma – spiega Affaticati che arriva da dieci anni di consiglio comunale (cinque in maggioranza e cinque in minoranza) – nasce da un percorso di partecipazione dal basso all’interno del quale cittadini con sensibilità comuni hanno portato avanti proposte rivolte all’intera comunità”.